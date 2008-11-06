Сын бизнесмена Суслова стал мэром в 20 лет!

25-летний городской голова Сквирского района Киевской области «освежил» старые ряды БЮТ на выборах-2006. Он стал «номером 10» в списке команды Юлии Тимошенко, а в 2007-м он был переизбран уже под №13. «Самый молодой мэр Украины», Евгений Иванович стал градоначальником райцентра Киевской области в 2002-м в возрасте 20 лет. И хотя Суслов утверждает, что мэрскую кампанию выиграл собственными силами, очевидно, определяющую роль сыграла фигура отца молодого политика — Ивана Суслова, известнейшего и уважаемого в районе бизнесмена и мецената, руководителя агропромышленной корпорации «Сквира» и хозяина детского дома семейного типа. Кроме депутатства, Суслову-младшему была доверена высокая честь возглавить общественную организацию «Батькивщина молодая». Политическая активность молодого депутата является исключительно «тематической». Суслов не комментирует «взрослые вопросы», а его законодательные инициативы в основном ограничиваются вопросами социальной защиты детей и семей.