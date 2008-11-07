«Политическая Кама-сутра» Юлии Владимировны

В который раз Юлия Владимировна завела разговор об объединении – на этот раз, всех политических сил. И пожаловалась, что ее намерения не всегда должным образом оцениваются: «Но политикум Украины эту протянутую руку укусил». Это ее натолкнуло о мысли о том, на что в целом похожа политика в Украине. Оказывается она «похожа на политическую Кама-сутру с какими-то неизвестными средствами друг для друга». Но, как известно, какие средства ни применяй, а насильно мил не будешь. Премьер-министр прямо сказала об этом Партии регионов: «Я понимаю, что я как премьер вам не нравлюсь, ни вашей партии, ни вашим собственникам». На что ее давний «почитатель» Николай Азаров поспешил оправдаться: «Юлия Владимировна, вы мне лично как женщина очень нравитесь…Поэтому не надо обвинять, что мы вас не любим. Но ваши предложения мне не нравятся». А вот Виктор Янукович любовь к премьеру не декларирует. Вместо этого, он обрушился с критикой на ее Кабмин: «Но повтор 2005 года в 2008 показал, что правительство действует хаотично, нет профессионалов. Я подходил к людям и спрашивал, где-то работает гинеколог, где-то – сантехник». Но этот выпад недолго оставался без ответа – Юлия Владимировна тут же парировала: «Это же вы проффесора и профессионалы! Вы когда уходите из правительства, так что-то как профессионалы забираете. Один ваш коллега забрал Днепроэнерго, вы забрали 140 гектаров земли и теперь там ваша резиденция». Поделился своими новыми мыслями и заместитель секретариата Президента Андрей Кислинский. Он дал следующую характеристику депутату от фракции БЮТ Андрею Портнову: «То, что у Портнова на языке – у Тимошенко в голове». Очевидно, что Юлия Тимошенко уже просто не успевает лично реагировать на все «шпильки» – и на помощь пришла верная пресс-служба БЮТ. На заявление Кислинского был дан четкий ответ: «Что касается традиционных выступлений Кислинского, из него нечего взять, так как придворные шуты даже во времена абсолютизма пользовались беспредельно свободой слова». А вот Виктору Януковичу отражать нападки недоброжелателей помогает не безличная пресс-служба, а верный друг и помощник Нестор Шуфрич. Он даже принес формальную клятву верности: «Так вот – я авторитетно и категорически заявляю: Я - тот штык Партии регионов, который Янукович никогда не потеряет».