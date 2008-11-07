Депутаты-мажоры-младшие: Щербань, Рева, Пшонка и Новикова

Ярким представителем молодого поколения из фракции ПР является Артем Щербань. Пока папа в США готовился к «триумфальному» возвращению на родину, генеральный директор ЗАО «Гефест», один из крупнейших операторов рынка нефтепродуктов, получил №140 в списке «регионалов». В 2007-м Артем Щербань опять избран нардепом. Депутатская неприкосновенность в те времена «разгула демократии» была отнюдь не лишней для Артема Владимировича. Помнится, {-1} министр МВД Юрий Луценко рассказывал, как «два месяца Артем Щербань продавал подконтрольные отцу предприятия, начиная от банка «Владимирского» и заканчивая другими предприятиями. И, по некоторым оценкам, около 200 миллионов гривен были аккумулированы в Родовид Банке, переведены в наличку, а потом, как свидетельствует сын Щербаня, он их передал после звонка отца незнакомому человеку». То ли из-за скандальности фамилии, то ли по причине врожденной скромности, но Щербаня-младшего трудно назвать политиком — он остается очень непубличной фигурой. {2-} Абсолютно незаметно присутствие в парламенте и в политике вообще Дмитрия Ревы, сына мэра Артемовска Алексея Ревы. Считается, что он попал в список ПР на выборах-2007 по протекции Андрея Клюева. Компанию ему составляет Артем Пшонка, сын заместителя генпрокурора Виктора Пшонки, которого называют близким другом Виктора Януковича. {-3} Пока папа, уволившись с должности заместителя генпрокурора в декабре 2004-го, ожидал перемен к лучшему, его сын трудился заместителем прокурора Горловки, откуда и был приглашен в список ПР по квоте Януковича. Если младший Пшонка в парламенте шестого созыва хотя бы выступил соавтором пяти законопроектов социальной направленности, то младший Рева вовсе не обременял себя законотворческой деятельностью. {4-} Наконец, во фракции ПР пребывает родная сестра экс-помощника премьера Януковича Сергея Левочкина Юлия Новикова. В 2007-м она вошла в список ПР с должности главы наблюдательного совета Николаевского комбината хлебопродуктов по квоте совладельцев РУЭ вместе с братом, который ранее также никогда не был депутатом. На фоне других «детей» политическая активность 31-летней Новиковой выглядит заметной. Она не отказывается комментировать ключевые вопросы, хоть и делает это предельно обтекаемо, тщательно подбирая выражения, чтобы не «подставить» старших товарищей. На заглавной - Фото ТаблоID