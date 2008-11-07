Тимошенко уже давно очаровала Обаму (ФОТО)

Новый президент США Барак Обамы уже когда-то побывал в Украине. В недалеком 2005 году тогда еще сенатор Обама приезжал к нам в складе официальной американской парламентской делегации. Вместе с сенатором Ричардом Лугаром Обама узнал об украинских вооружениях и секретном донецком заводе. Естественно, что высокопоставленных гостей принимали президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юля Тимошенко и тогда еще спикер парламента Владимир Литвин. Юлия Владимировна уже тогда «очаровала» темнокожего американского политика. Как и позже Юлия Владимировна одарит канцлера Германии Ангелу Меркель подарками, Барака Обаму она тоже не отпустила с пустыми руками. Премьер-министр вручила американцам презенты. Встреча Тимошенко и Обамы была теплой и, даже можно сказать, не принужденной. Во время разговора они много шутили, смеялись и … смотрели друг на друга. Нежно, с уважением и восхищением! Ясновидящая, наша Юлия Владимировна. Все знает наперед – что будет, с кем дружить и как все «правильно» делать!