Украинские миллионеры шифруются

Вчера в Киеве открывали выставку роскоши для миллионеров ««Millionaire Ukraine»», где представлены товары и услуги премиум-класса: антиквариат, мебель, автомобили, косметика, элитный спорт и многое другое, что любят богатые люди. Заметно, что украинская столица все пытается догнать свою соседку Москву с ее шикарным образом жизни, дорогими вечеринками и пафосом. И экономический кризис, остановки заводов украинцам тусоваться не мешают. Однако, если в других странах подобные мероприятия собирают массу народу и довольно популярны, то у нас все несколько иначе. Украинские богатые люди в основной своей массе не публичны, а многие и вовсе скрывают свои большие доходы, а поэтому на такие выставки не ходят. В этом году в Киеве уже проводили выставку роскоши, кстати, впервые в стране, однако особой популярностью она не пользовалась. В этот раз открытие решили сделать как можно более пафосным: расстелили красную дорожку, пригласили прессу, а сам гала-ужин в огромном зале сделали закрытым от посторонних. Вход – строго по приглашениям! По красной дорожке проходили как уже известные и примелькавшиеся лица украинских тусовщиков, так и совсем новые. Дамы в вечерних платьях, мужчины – в костюмах. Причем, приглашенными были не только звезды, но и простые сотрудники компаний, представляющих здесь свои услуги, хотя и они не помогли заполнить зал до отказа. Увидеть этим вечером здесь можно было недавно покрестивших дочь вместе с Евгений Губской пловца Олега Лисогора с любимой, телеведущего Илью Ноябрева с молодой женой, дочь Евгения Червоненко Александру, дочь лидера Соцпартии Александра Мороза Руслану с мужем, адвоката Максима Лавриновича, Георгия Шеварнадзе с маленьким сыном, дизайнеров Андре Тана и Айне Гассе. Кто-то честно признавался, что пришел покушать, а кто-то, например, Маргарита Сичкарь, говорил, что просто хочет посмотреть, что там внутри. Ресторатор Сичкарь, по крайней мере призналась, что она миллионер, хоть и скромная. Зашли «на огонек» различные издатели, футболисты, малоизвестные певицы и прочие тусовщики, не пропускающие таких мероприятий. Тем болем во время финансового кризиса они становятся редкостью. Дочь экс-спикера Алена Литвин представила здесь коллекцию свого дома роскоши «Villa Gross», а еще был проведен благотворительный аукцион, на котором продавали коллекционные очки и сумки дорогих брендов. Вели этот пафосный вечер телеведущая Катя Осадчая с российским шоу-мэном Игорем Верником. Последний был приглашен, так как ему уже не раз выпадала честь открывать выставки роскоши в Москве. Причем, он не только вел вечер, но и пел! А вот, сколько платят ему за такую работу, так и не признался.