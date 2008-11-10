ЮВТ «застраховалась» в Конституционном Суде

Еще минимум двоих народных депутатов, представительниц НУНС и БЮТ, в политику позвала фамилия. Это Леся Оробец, дочь трагически погибшего в октябре 2006 года народного депутата Юрия Оробца, и Элина Шишкина, дочь судьи Конституционного Суда Виктора Шишкина. Юрий Оробец был близок к Балоге, в частности, активно помогал Виктору Ивановичу «воевать» на выборах мэра Мукачева в 2004 году. Поэтому приглашение Леси Оробец в список НУНС на очень высокое 18-е место наблюдатели охарактеризовали как широкий жест памяти отцу Леси Юрьевны. В парламенте Оробец одной из первых вступила в «Единый центр», став активным спикером проекта в его противостоянии с БЮТ и «Народной самообороной». {1-} Появление в списке БЮТ на выборах-2007 Элины Шишкиной, временно не работающей, 1982 года рождения, многими было истолковано в русле желания Юлии Владимировны сформировать в КСУ если не лояльное большинство, то хотя бы группу судей, достаточную для блокирования решений. Впрочем, Элина Викторовна свое появление под куполом парламента склонна объяснять концептуально: «Преемственность поколений в политике — это общемировая тенденция, посмотрите хотя бы на династию Бушей в США! Если есть знания и желание работать, то какая разница — родственник ты чей-то или нет?». Что касается работы, то Шишкина выступила автором всего одного законопроекта. Но очевидно подтвердившего, что преемственность поколений в политике есть не только в США. Проект предусматривает внесение изменений в закон «О Конституционном Суде Украины» в отношении гарантии права судьи на восстановление в должности. На заглавной - Фото Сегодня