Горбаля в Лондон манят миллионы

В нашей стране, да и не только, люди высшего общества очень любят разные аукционы и выставки. Такие, например, как сейчас проходит в Киевском музее российского искусства. На днях для VIP-персон там была предаукционная выставка дома MacDougall’s - единственный зарубежный аукцион со специализацией на русском искусстве, основанный в 2004 году в Великобритании. Посетители пришли посмотреть на 24 произведения самых известных русских художников второй половины XIX – первой половины XX вв. Были здесь картины Левитана, Боголюбова, Клодта, Айвазовского, Коровина, Кончаловского и других. Многие из картин связаны с историей и культурой Украины. Например, "Вид Киева из сада Муравьева" Клодта. Цена полотна примерно 1 миллион фунтов. А полотно Айвазовского "Приближение к городу ночью" можно приобрести за 200-300 тысяч фунтов. На презентацию приехали директора аукционного дома Екатерина и Вильям МакДугалл. А из гостей замечены были народный депутат Василий Горбаль с подругой Татьяной Донец, Глава Госкомрезерва Украины Михаил Поживанов, художник Сергей Поярков, проводящий больше времени почему-то в стенах Верховной Рады, чем на тех же выставках, скульптор Олег Пинчук и телеведущий Илья Ноябрев с молодой женой. Кстати, все картины, которые представлены на выставке в конце ноября продадут на аукционе MacDougall’s в Лондоне.