Катерина Ющенко представила украинское кино

Сейчас в Польше проходит Фестиваль украинского кино. Фильмы показывают в Варшаве, Кракове и Гданске. В фестивальной программе фильмы "Райские птицы" и "Бирюк" Романа Балаяна, "Два в одном" и "Короткие встречи" Киры Муратовой. А также "Владыка Андрей" Олеся Янчука, "Иллюзия страха" Александра Кириенко, номинированная на «Оскар» от Украины. Как известно, Польша - это страна с которой очень дружит Украина. Одной из самых важных гостей там стала супруга президента Украины Катерина Ющенко. Она же открывали дни украинского кино в этой стране. Кроме польской стороны там еще присутствовал и директор украинской кинофундации Андрей Халпахчи и еще некоторые украинские режиссеры. Пообщалась Катерина Михайловна лично и с Анджеем Вайдой, выдающимся польским режиссером. С ним она уже знакома, ведь им приходилось встречаться во время Каннского кинофестиваля прошлого года и на Берлинале в этом году. Пришли на встречу и посол Украины в Польше Александр Моцик Ну раз уже приехала первая леди, то встретилась она с другой первой леди – супругой президента Польши Марией Качинской. Заодно сходила в Музей Варшавского восстания 1944 года. Надо заметить, что все три дня супруга украинского президента демонстрировала различные наряды и прически. Не обошлось и без любимой ею брошки.