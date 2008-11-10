Як Білозір і Чорновіл у поляків снідали

У вівторок Польща відзначає 90-ту річницю Незалежності. Ювілей - солідний. До Польщі Президентів, прем’єрів понаїде. Але то буде завтра й у Варшаві. Сьогодні ж Посол польський Яцек Ключковські збирав друзів Польщі у Києві. Друзів таки у поляків багато , бо у Будинку Прийомів Уряду, тому що на Грушевського, в обідню пору яблуку було ніде впасти. І це при тому, що дипломатів запросили на окреме прийняття - увечері. З депутатів переважали НУНСівці-БЮТівці – Анатолій Матвієнко, Оксана Білозір, Володимир В’язівський, Микола Кульчинський, Сергій Шевчук. Поприходили й колишні Сергій Бичков, Любов Стасів… Від «Регіонів» чи вже швидше сам від себе був Тарас Чорновіл. З Харкова приїхав Ігор Шурма, у якого всі розпитували з ким на вибори підуть цього разу СДПУ/о/шники. Було багато військових, духовенства, представників громадських організацій/це, певно, ті, кого називали «грантоїдами». Втім недарма кажуть, що понеділок день тяжкий. Це ж треба, у понеділок з обіду й медовуха, й віскі, й шампанське, «кав’яр» чорний й червоний, жюльєн з язика, а гаряче, а тістечка… Словом, криза-кризою, а ювілей – за розкладом!