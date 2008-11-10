Елена Франчук носит на руке бриллианты

На сегодняшний день ни у кого уже нет сомнений, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Особенно близко с драгоценными камнями дружат основатель Фонда «АНТИСПИД» Елена Франчук и политик Александра Кужель. Госпожа Кужель сверкнула бриллиантами, когда приводила своих внучек на мастер-класс легендарного грузинского ансамбля песни и танца «Эриссиони». Тогда на руке Александры Владимировны красовались часы, по всем признакам от Frank Muller. Правда, на официальном сайте бренда, идентичной модели найти не удалось. Если все же предположить, что часы оригинальные, то они сделаны из белого золота, украшены бриллиантами, ремешок – из кожи крокодила. Их цена будет приблизительно 80 тыс. долларов, ибо другая модель часов от Frank Muller, которая тоже полностью усыпана брюлликами, стоит более 82 тыс. долларов. «Я очень люблю драгоценности. Если на мне нет кольца либо бус или сережек, у меня такое впечатления, что я вышла босая. Это с детства, - как-то призналась журналу «Главред» госпожа Кужель. - Каждая женщина должна понимать, что бриллианты и очень дорогие украшения не носят днем, только на вечерние наряды. Носить одновременно больше, чем одно кольцо, просто не прилично. Украшения не должны выпячивать, а гармонично входить в ваш наряд. Тогда, что б вы не надели, будет смотреться очень здорово. Когда-то я увидела на руке одной певицы 8 колец, у меня это вызвало отвращение. Я понимаю, люди хотят показать, что у них есть украшения, но кроме неприятных эмоций, это ничего не вызывает». И теперь госпожа Кужель как бы противоречит сама себе. В тот грузинский вечер она надела бриллиантовые часы с бижутерией. Ее «пектораль» была сделана с пластмассы, искусственного жемчуга, бисера и паеток. И это не единственный раз, когда завсегдатая модница и постоянная гостья Ukrainian Fashion Week, выходит в свет в пластмассовых украшениях. «Три года назад в самолете женщины, торгующие на рынке, подарили мне пластмассовое кольцо. Я им пообещала, что пока не объеду все рынки Украины, не сниму его. И где бы я не была, везде писали, что на Кужель было кольцо с огромным камнем, и начинали рассуждать какой именно. Поэтому, главное не что ты одел, а как ты себя подаешь, какой ты имидж для этого составил», - говорила Александра Владимировна. При таком «раскладе», можно подумать, что и часы Frank Muller госпожи Кужель тоже не настоящие?! Тогда и цена подделки существенно отличается от цены оригинала. В любом интернет-магазине копию швейцарских часов можно купить всего за 170$. Но в том, что на руке у жены украинского олигарха Виктора Пинчука Елены Франчук настоящие бриллианты, сомнений нет. Основатель Фонда «АНТИСПИД» Елена Франчук на показ коллекции в рамках UFW надела часы Van Cleef & Arpels.