Пресс-секретарь Луценко ушла в глянец

Уже не одна (один) пресс-секретарь влиятельного политика, поработав в его команде, сама становиться полноценным членом этой самой команды. Вспомнить, например, «журналистку» Анну Герман, или голос Президента Ирину Геращенко. Их судьбу, кажется, повторяет пресс-секретарь Юрия Луценко Инна Кисель. Не давно молодая и амбициозная пресс-секретарь Юрия Витальевича снялась для журнала Gallery и рассказала, почему она постоянно работает с нынешним министром МВД, как тяжело руководить полковниками и майорами, чем кроме ментов интересуется и, наконец, где проводит свободное от милиции время. Сначала Инна Кисель была пресс-секретарем кандидата в президенты Александра Мороза, потом стала руководить Департаментом общественных связей МВД Украины. «Мне действительно посчастливилось работать с людьми, во многом определяющими политику государства. Естественно, это отразилось и на моем мировоззрении. Точнее, ценности этих людей были близки и мне — именно потому я и попала в команду. Наверное, я достаточно хорошо понимала людей, воспитанных на ценностях советской системы. Думаю, смогла взять лучшее из предыдущего опыта, чтобы развивать страну уже с новым поколением руководителей. Оба политика — и Мороз, и Луценко — требуют командной слаженности, эффективности и профессионализма. И готовности проявлять эти качества на любых уровнях власти», - говорит госпожа Кисель. «Для меня командность, - продолжает спикер Луценко, - синоним профессионализма. Считаю непорядочным оставаться на посту во власти, когда лидер команды уходит в оппозицию. Я сразу увидела, что милицию снова, после всех наших усилий, пытаются сделать карательным органом и «кормушкой» для чиновников. В такой системе координат я бы ни дня не смогла работать. Решение об уходе из МВД принимала самостоятельно, а не под чьим-то давлением». В подчинении Инны Кисель сейчас находятся тридцать четыре мужчины. Правда, она утверждает, что роль играет не пол, а четкость постановки задачи и контроль исполнения. В рамках работы для нее нет даже разницы между женщиной и мужчиной. «Главный критерий — профессионализм. Либо ты делаешь работу в команде, либо остаешься в одиночестве», - уверяет Кисель. Но все же кроме работы, как у всех нормальных женщин, у нее есть и личная жизнь, и увлечения и время на отдых. На работу Инна ходит в деловых костюмах, но иногда позволяет себе расслабиться. «В МВД - я гражданское лицо. Поэтому вынуждена следовать в одежде деловому стилю. Хотя сознаюсь, что знаю график министра на несколько дней вперед и пользуюсь этим. Если в графике нет официальных мероприятий — отдаю предпочтение одежде, в которой мне удобно. То есть стилю кэжуэл. Еще одна моя слабость — украинские вышиванки. Особенно довоенные «буковинки», вышитые австрийским бисером. Мне в них очень комфортно, хотя я родом из Луганской области. А мое любимое украшение — старинные коралловые бусы, украшенные серебряными вставками», - рассказывает Инна. Отдыхать пресс-секретарь Луценко тоже любит со вкусом. И это не «тупо» лежать на пляже, а действительно активный отдых. «Когда выпадает редкая возможность, стараюсь путешествовать «адресно» — в страны с богатой историей и культурой, с местным колоритом. Например, несколько лет назад сознательно съездила на Кубу. Там мы с друзьями взяли напрокат машину, «развалюху» шестидесятых годов выпуска, и увидели страну такой, какой она есть на самом деле, а не в рекламных проспектах для туристов. Думаю, мне будет о чем рассказать детям про Кубу эпохи Фиделя Кастро, ведь в их время страна будет точно другой. Недавно увлеклась Юго-Восточной Азией. Этот сплав буддизма, индуизма и ислама всегда производил на меня неизгладимое впечатление. Менталитет, жизненная философия у людей совершенно не совпадают с европейскими. Для меня так и осталось загадкой соединение фатализма и прогрессивности индивидуального мировоззрения жителей. Что касается ощущений «на всю жизнь», не могу не вспомнить Святую Софию в Стамбуле. Именно там у меня возникло чувство причастности к некой сакральной святости. Это было сильнее, нежели в Соборе Святого Петра в Ватикане, на развалинах Форума Древнего Рима или в храмовом комплексе Ангкор в Камбодже», - вспоминает госпожа Кисель. В повседневной жизни же она любит тихо посмотреть дома телевизор или диск с любимым фильмом или потусить в клубе с друзьями на полную катушку. Ну, это естественно с любимый человеком, который тоже, как и Инна, связан с политикой. Вместе они отдыхают, ведут политические диспуты и такое всякое. Инна Кисель убеждена, что ничем не отличается от других «подруг жизни». Вот такая разнообразная, и в то же время, «как все» пресс-секретарь Юрия Луценко Инна Кисель. Запомните это интервью, может, на следующие вопросы Кисель будет отвечать в собственном кабинете народного депутата.