Ольга Куриленко предпочитает черное

Герои бондианы в своем туре объехали 11 европейских столиц и еще несколько крупных городов в США. А как известново время премьеры больше всего ображают внимание на наряды актрис.

В интервью журналу «Rolling Stone» Оля рассказала:

"Когда мне подбирали гардероб для пресс-тура с "Квантом", стилист, помню, сразу выдал свое фэшн-резюме: "Ольга из России? Ага, понятно. У нас есть леопардовый костюм, прозрачная блузка и вот этот лифчик тигровой расцветки". Когда моя ассистентка сказала, что я это в жизни не надену, стилист дико удивился: "Как же так? Она же русская! Подождите-подождите, у меня еще комбинезон-сетка где-то тут валялся", пишет spletnik.ru.

Но наряды Ольги были совсем не леопардовые, а совсем другие. Актриса отдает предпочтение черному цвету и штанам-дудочкам. Свою приверженность черному Оля начала демонстрировать с Киева – там на фотоколе "Кванта" она появилась в темном костюме.

Затем в графике значилась Москва, где Куриленко опять облачается в черное.

В Стокгольме актриса не испугалась северного ветра, и вышла к журналистам практически раздетой: в узких серых брюках, серой блузе и трендовой меховой жилетке с бахромой. Шею славянской красотки украшал "пацифик", с которым ее видели и в Москве.

В США команда бондианы была практически инкогнито, так как официальная американская премьера "Кванта милосердия" состоится только на будущей неделе. Тем не менее, Ольга Куриленко успела сняться в нескольких фотосессиях, поучаствовать в десятке телепередач и пресс-конференций, дать личные интервью. После общения с журналистами в Беверли Хиллз Олю сфотографировали в черном платье, плотных матовых лосинах и хитовых ботильонах с открытыми пальцами.

В Нью-Йорке на выходе из телестудии украинка была одета в серое пальто-свитер, шелковый шарф и кожаные сапоги. Картину завершила массивная черная сумка.

В Лондоне на премьере Ольга сразила всех наповал красным платьем Valentino Couture. Для презентации картины в Париже бывшая модель выбрала черно-белый наряд Chanel, а для Берлина черное платье с открытыми плечами и накладными розами.

В норвежской столице Осло, Ольга прибыла на вечернюю премьеру "Кванта милосердия" в шелковом черном платье.

В Риме команда 22-го фильма о Бонде участвовала и в дневных, и в вечерних мероприятиях. Утром Ольга продемонстрировала скромное, опять же черное, платье, а вот вечером ее наряд снова, после Лондона, производит фурор на фэшн-журналистов. Она выбирает шикарное платье Dolce&Gabbana по форме напоминающее силуэт русалки.

В Амстердаме, самой веселой европейской столице, Оля, наконец-то, решает добавить цвета в свои наряды. Она позирует на черной ковровой дорожке в малиновом платье Yves Saint Laurent c бархатным бантиком и украшениями в тон.

В солнечной испанской Валенсии актриса продолжает эксперименты с цветом – на утреннем фотоколе на ней те самые серые штаны из Стокгольма и желтый кардиган. Образ дополняют аксессуары – часы, длинная лента на шее и золотые туфли. Вечером Оля снова делает ставку на черное платье.

