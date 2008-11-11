Голый Ющенко стоит 50 тыс. гривен (ФОТО)

Любящие наших политиков художники и скульпторы продолжают творить чудеса! Очередной сюрприз Президенту Виктору Ющенко сегодня в кулуарах Верховной Рады сделал "нунсовец" Олесь Доний. Он презентовал памятник президенту. Автор этого проекта Анатолий Федирко из Черновцов. Памятник сделан в виде картины-иконы, на которой изображен 8-месячный голый ребенок. Около младенца стоит кружка с надписью "для пожертв на розвиток української державності". Портрет президента в 8-месячном возрасте Федирко изобразил из детской фотографии Ющенко, которая была сделана в городе Ромны в 1954 роке. Скульптор говорит, что приобрел ее за 50 гривен и бутылку водки. Федирко объяснил, что изобразил Ющенко младенцем, "потому что он так искренне любит Украину, как ребенок". Автор проекта оценивает свое произведение искусства в 50 тысяч долларов. В свое время Анатолий Федирко сделал памятник спикеру Арсению Яценюку в его родном городе.