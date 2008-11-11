Кличко подрабатывает охранником в Германии

Виталий Кличко заявил себя в боксе, попробовал себя в рекламе и в политике. В Киевраде он является лидером Блока своего имени, к тому же он еще и советником президента Украины Виктора Ющенко был. А политика, как известно, штука затратная, и вполне возможно, что ему нужны деньги. К тому же на дворе кризис, а кроме политики у Виталия Кличко есть еще и семья, которую нужно содержать. Вот и решил Виталий подзаработать в Германии, где он довольно таки популярен. Во время автошоу «Stars&Cars» в Штутгарде Виталий поработал личным телохранителем одной из читательниц немецкой газеты «Bild»- тридцатилетней Изабель. Она выиграла право прокатиться в спортивном автомобиле «Мерседес» с победителем «Формулы-1» британцем Льюисом Хэмилтоном, а охранять их пригласили супертяжеловеса Кличко. Кличко вел себя как профессиональный охранник, открывал дверцу для девушки, отгораживал своим телом от толпы народа, а потом вместе с ними сел автомобиль, надел кепку Льюиса и сказал: «Теперь никто не заметит разницы». После чего автомобиль сделал круг по автодрому, на котором в тот момент находились 72 тысячи зрителей. Барышня, понятное дело, сообщила, что это лучшая автомобильная прогулка в ее жизни. Она попросила Виталия выйти из машины, уж больно ей хотелось остаться наедине с двадцатитрехлетним гонщиком Хэмилтоном. А когда тот вышел, то его тут же окружила толпа народа и стала просить автографы.