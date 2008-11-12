Для Ющенко готовят новый самолет (ФОТО)

Все помнят, как в октябре разразился скандал из-за самолета, который не поделили Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко. Самолет, на котором она собиралась лететь в Москву, полетел с президентом во Львов. И вот во второй половине 2009 года президент скорее всего пересядет на новый самолет - дальнемагистральный аэробус А-319. Сейчас в нем заканчивают внутреннюю отделку. Это подтвердил и первый замруководителя ГУД Николай Талайчук. До конца года Виктору Ющенко придется пользоваться своими старыми самолетами - Ту-134, Ил-62М и Ан-74. В зависимости от комплектации, «стальная птичка» может перевозить до 124 человек, в VIP-модификациях обычно от 16 до 75 мест. Лайнер может развивать максимальную скорость до 950 км/час. При максимальной дальности полета 11,6 тысяч км. А это, между прочим, позволяет летать нон-стопом без дозаправки в Северную Америку, Юго-Восточную Азию и другие уголки земного шара. Размах крыла самолета составляет 43,9 м, длина - 46,65 м. По мнению экспертов, средняя стоимость такого аэробуса составляет $66 млн. Для сравнения: Ан-148 стоит 20 млн., российский самолет Ту-204-300 — $ 35 млн. долларов. Предполагалось, что лайнеры поступят в Украину с завода, расположенного во французской Тулузе. В свое время президент Бразилии Лула да Сильва приобрел такой же точно «Аэробус А-319». После чего бразильская пресса обвинила президента в неоправданных тратах на лайнер в условиях бедности страны. У нас же все в порядке. К тому же срок президентства Ющенко заканчивается через год. И лайнер перейдет кому-то в наследство. Несколько лет назад для главы государства создали новый авиалайнер Ан-74ТК300. При отделке салона главного лайнера страны учли и особые пожелания супруги президента: к примеру, именно по ее желанию в отделке салона преобладают светлые тона. Облицовочные панели и столы сделаны из легкого композитного материала, покрытого шпоном красного дерева, и украшены инкрустациями янтаря. В президентской комнате есть два широких удобных кресла, обтянутых светлой кожей, складывающийся стол, бар, аудио- и видеоаппаратура. Есть здесь и рабочий кабинет. Для главы государства оборудован отдельный блок обслуживания, в него входят кухня и санузел. Помещение для сопровождающих лиц – комфортабельное, с широкими креслами, расположенными на расстоянии 32 дюйма (80 сантиметров) друг от друга – это международный стандарт. А дверь самолета Ан-74 сделана с раскладывающимся трапом, который пригодится, если лайнер сядет на плохо оснащенный аэродром. Металлические детали – ручки, части светильников – выполнены из 18-каратного золота. Поговаривают, по замыслу президента, предполагалось покрыть их серебром, но супруга Ющенко якобы настояла на золоте. Ориентировочная стоимость Ан-74ТК300VIP – $12 млн.