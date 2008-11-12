Черновецкого в «Посольство Божье» привела жена

Сын дочери вождя нигерийского племени Сандей Аделаджа не знает, какой у него доход. Говорит, что никакого бизнеса у него нет. Единственная его работа- это церковь. Хотя, кто сказал, что церковь сегодня – это не доходное дело? «Как пастор, я пишу книги, брошюры, выступаю в разных странах с проповедями. Это приносит мне доход. Кроме того, люди делают пожертвования церкви, а церковь уже содержит своих пасторов. Вот эта машина — джип, в котором мы находимся, это тоже собственность церкви. Ведь церковь не может себе позволить, чтобы пасторы жили впроголодь и выглядели как нищие. Быть пастором — это работа, она занимает кучу сил, энергии», - рассказал духовный наставник Черновецкого Сандей Аделаджа газете «Сегодня». С нынешним мэром Киева и прихожанином церкви «Посольство Божье» Леонидом Михайловичем Аделаджа познакомился случайно. Он пришел в церковь для агитации, когда еще баллотировался в Верховную Раду. «Подходит ко мне и говорит — моя жена, мать были у вас несколько раз на проповедях, а я хочу перед людьми тут выступить, рассказать, почему иду в Раду. Он пришел на службу в костюме, такой солидный, сел в первом ряду. И вот под конец службы я к нему подхожу и говорю — мы закончили, вы что-то хотели сказать? А он говорит: «Я думал, что я пришел говорить, а теперь понял, что я пришел слушать». Пастор родом из Нигерии, куда, кстати, часто ездит с семьей-женой и тремя детьми. А они, в свою очередь, просят его остаться там жить, потому что чувствуют себя как дома. «А в Украине даже наши дети чувствуют себя иногда как второй сорт. Приходит дочь из школы недавно и говорит — папа, а что такое черномазая? Они меня так в школе называют! Мы пытаемся ей объяснить, успокоить», - рассказывает он о трудностях обучения в украинской школе. Поэтому и избрание первого в истории чернокожего президента США называет «заявлением, которое сам Бог делает миру о том, что ни одной расы нельзя унижать и, что Бог может поднимать и использовать любого человека».