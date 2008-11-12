Как снимали спикера Яценюка (ФОТО)

Народными депутатами становятся не все, а лучшие: самые богатые, иногда даже самые умные. Среди народных избранников много спортсменов, а также сыновей и дочерей профессоров и других умных людей. Но чаще «дети элиты» напоминают стадо крупного рогатого скота, в чем можно убедиться, глядя на сегодняшние фото. Мальчишеский задор в них не умирает и после сорока-пятидесяти лет. А многие, не имея времени ходить в спортзал из-за слишком плотного рабочего графика, снимают стресс прямо в стенах Верховной Рады. И делают это на глазах у миллионов людей, которые потом это все увидят в вечерних выпусках новостей и на страницах ежедневных газет.