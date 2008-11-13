Ирина Горина - украинская нехакамада

Четкие аналогии с российской тезкой прослеживаются у Ирины Гориной, прежде всего, в прическе и стиле одежды. Начнем с прически. Госпожа Горина – это «заросший» вариант госпожи Хакамады. На протяжении всей недолгой пока политической карьеры, стрижка Ирины Анатольевны отличается полной открытостью ушей и вариациями в длине челки. Озорно выглядывающие из-под волос крупные уши придают нарочито «холодному» образу депутата озорную «смешинку». Что касается челки, то за ней Ирине Анатольевне следовало бы следить особенно тщательно. Тут есть важный нюанс: чем больше Ирина Горина открывает свой лоб, тем более выразительным и привлекательным становится ее лицо. Особенно это заметно сразу после посещения парикмахера: «рваная» челка придает политику обаятельную моложавость. Как только же челка спадает на лоб и достигает бровей, стильный и нестандартный образ стремительно улетучивается. Также немаловажную роль в прическе госпожи Гориной играет макушка. Отращивать и «ставить» ее вверх – не самое удачное решение: это сразу нивелирует изюминки образа и убивает стильность прически, превращая ее в обычную женскую короткую стрижку. Однако, в целом, следует признать: Ирина Горина очень удачно подобрала себе прическу – тяжело представить ее с чем-то другим. О таких попаданиях в образ в народе говорят – «срослось». То же самое можно сказать и об одежде. Стиль, который подобрала себе Ирина Горина, очень гармонично сочетается с ее образом . На ней просто идеально смотрятся различные гольфы и супер-строгие костюмы, с уходом в стиль милитари. Но чаще всего Ирина Анатольевна носит свитерки с высоким горлом. Эта, казалось бы, в высшей степени «ходовая» и «демократичная» одежда смотрится на ней просто изумительно. Свитерки всегда являются ключевым элементом всего ее гардероба и создают стилистический акцент почти любого ансамбля. Что касается цветовых предпочтений, то тут у Ирины Гориной спектр весьма широк. Как шатенке, ей очень идут яркие радикальные цвета – например, красный. Она в нем появляется, но не злоупотребляет им. А любит Ирина Анатольевна классику: белое и черное. В первом она смотрится свежо, во втором – очень выразительно и стильно. Носит она и серое, и телесное, но выглядят эти цвета на ней несколько буднично. Туфли на каблуках не являются обязательным элементом гардероба. Имея столь стройные ноги и изящную комплекцию, Ирина Горина может себе позволить носить танкетку. Украшениями депутат не увлекается. Она вполне может надеть медальон или тоненькую цепочку, но никогда – тяжелые бусы. Сережек Ирина Горина не признает: ее уши вообще не проколоты. Маникюр – скорее гигиенический. Зачастую на ногтях всего лишь прозрачная основа или эмаль, и очень редко – цветное покрытие. Макияж сдержан: она пользуется помадами телесных цветов, и очень умеренно подводит глаза и брови. Хотя со стороны заметно, что именно изменения формы бровей – на более стремительный взмах вверх – логично закончило бы образ стильной бизнес-леди. И, наконец, очки. У Ирины Гориной это – нечто большее, чем просто аксессуар. Это – важнейший имиджевый штрих. Как ни странно, ей идут сравнительно «тяжелые» оправы. Когда она меняет их на более модные «легкие» – то есть, когда стекла крепятся лишь к верхним дужкам оправы, – ее образ сразу что-то теряет. Словно бы «Даме с горностаем» Да Винчи вместо неактуального сегодня зверька вручили в руки гламурную диванную собачку. Ирина Анатольевна, не слушайте писк моды – берите пример с Хакамады.