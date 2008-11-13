Губернатор Бондарь сходил на лезгинку

Ансамбль Сухишвили в Украине выступает не впервые. Но каждый раз грузины собирают полные залы, аплодисменты не утихают, как проливной дождь, а по окончанию концерта зрители долго не отпускают танцоров со сцены. В этот гастрольный раз Национальный балет Грузии привез новую программу. После долгих лет «запрета», джигиты снова танцевали с кинжалами. Да так, что искры летели. И атрибуты танца настоящие - заточены 3 сантиметра клинка. В Украину их привезли под охраной в целях безопасности. Они стройные, красивые, постоянно улыбаются, заряжая публику позитивной анергией, в их ансамбле чувствуется дух единого целого. Танцоры Сухишвили на сцене отдаются полностью и целиком, а взамен получат благодарные аплодисменты зрителей и горы цветов. На их представление хочется вернутся еще и еще. Возможно, и на следующий приезд грузинов в Украину опять приедет губернатор Днепропетровщины Виктор Бондарь с женой или первый замглавы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Кабмине Александр Шлапак, которые в этот раз наслаждались зажигательными танцами Национального балета Грузии.