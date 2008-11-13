Министр Вовкун любит все, что связано с Приймаченко

В галерее «Лавра» провели вечеринку в честь основания конкурса «Приймаченко и я». Это не случайно. Наступающий 2009 год станет Годом Марии Приймаченко. Как раз в следующем году украинская художница отпраздновала бы свой 100-лений юбилей. Так как сие действие проходило при поддержке Министерства культуры и туризма Украины, то на мероприятие пришел его руководитель – Василий Вовкун. Были здесь и все те же привычные лица украинских «селебритис»: «сельскогламурный» Антон Мухарский и телеведущая Наталья Розинская, музыкант Павел Гудимов, художник Сергей Поярков, скульптор Олег Пинчук, режиссер «ГогольFest» Владислав Троицкий и другие. Не обошлось и без народных депутатов - пришел посмотреть произведения украинской художницы Марии Приймаченко и фотовыставку Юрия Роста нардеп Олесь Доний. Он, как известно, вообще фанат всего украинского и регулярно ездит по разным фестивалям внутри Украины. А еще Доний недавно представил в Верховной Раде икону с изображением восьмимесячного Виктора Ющенко. Кстати, в этот же вечер в галерее прошел показ коллекции одежды от Оксаны Караванской «Весна-лето 2009». Дизайнера вдохновили полотна художницы, поэтому на многих платьях словно отпечатались ее картины.