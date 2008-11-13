Рудьковский летит на Кубу? С Розинской?

Николай Рудьковский, кажется, полностью выздоровел. Как иначе объяснить то, что еще пол года назад он был в инвалидной коляске, а ныне уже «зажигает» на танцполе. Во всем виновата любовь к латиноамериканским танцам. На днях в одном из ночных клубов Киева разыгрывали путевку на Кубу на неделю. И экс-министр транспорта и связи даже принимал участие в конкурсе по сальсе. Кстати, господин Рудьковский любит хорошо повеселиться и потанцевать, особенно с девушками. В тот вечер Рудьковский был нарасхват. Первой в сальсе он закружил прекрасную кубинку. Еще в планах политика – научиться танцевать танго, пишет ForUm. Если Рудьковский и впрямь надумает лететь на Кубу учится у местных танцоров мастерству сальсы, с собой он может взять, например, Наталию Розинскую. Во-первых, как известно, Николай Рудьковский любит красивых девушек, и преимущественно, моделей. А чем Наталия Розинская - не модель?! По подиуму ходила? Ходила! Помните, на показе Фонда «АНТИСПИД» в рамках Ukrainian Fashion Week она демонстрировала наряд Светланы Бевзы? Во-вторых, блондинка просто обожает Кубу. После того, как она побывала на Острове Свободы, даже издала книгу «Куба, Forever!». Ну, и, в-третьих, Николай Рудьковский просто не может летать один. Помните, как в Париж он летал с красавицей Александрой Николаенко? Одним словом, на гламурно-политической арене может родиться новый «союз» на почве любви к танцам и Кубе. Одно непонятно: зачем Наташе шведский барон – Николай ведь тоже богат?