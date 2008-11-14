Как дочь Кучмы покупала у Губской сумочку (ФОТО)

Дамы, у которых много денег, которые сами являются достаточно влиятельными особами, умеют тратить свои состояния не только на одежду, косметику и путешествия, но и на благотворительность. Некоторые из них, хотя их не так уж и много, пытаются помогать нуждающимся людям и детям. Так и Клуб деловых женщин Евгении Губской периодически проводит разные акции. К примеру, ездят в детские дома с подарками, покупают оборудование и проводят благотворительные аукционы. В этот же раз в музее «Духовные сокровища Украины» деловые леди провели благотворительный вечер, на котором продавали сумочки. Как рассказывала глава клуба, светская львица и владелица одного из киевских фитнесс-клубов Евгения Губская, эти дамские сумочки она привезла из Шотландии. Все они ручной работы и изготовлены из редких пород дерева. А целью аукциона стало приобретение специализированных учебных пособий для воспитанников детских домов-интернатов, находящихся под опекой Клуба. А таковых аж 39 учреждений в 18 областях Украины. Также в программе вечера прошел показ коллекции «Аэлита» от Лилии Пустовит. Посмотреть и поторговаться за сумочки пришли жена дочь экс-президента Украины Леонида Кучмы Елена Франчук, народный депутат Богдан Губский, заместитель киевского мэра Леонида Черновецкого и дядя «мисс Украины -2008» Виталий Журавский. Также в толпе были замечены владелица бренда"DS Furs" Ольга Аленова, телеведущие Надежда Мейхер, Мартина Лукьянченко, скульптор Олег Пинчук с женой и художник Сергей Поярков, которого, как известно, чаще можно встретить в стенах Верховной Рады, чем на выставках