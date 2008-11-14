Одна "у Януковича" красивая, другая - умная, третья похожа на Хакамаду

На чат-конференцию в «Главреде» регионалки Юлия Новикова и Ирина Горина приехали вместе. Немного позже к ним присоединилась еще одна женщина с команды Виктора Януковича Ирина Акимова. Оказывается, что кроме мужского дела заниматься политикой, (это к тому, что в первую очередь женщины должны растить и воспитывать детей и поддерживать домашний очаг) они перебирают на себя еще одно, преимущественно мужское, увлечение. Новикова и Горина любят футбол, и не только смотреть, но и гонять мяч по полю. «Футбол очень люблю, хотя играю в него плохо. У меня играет вся семья: племянник, брат, дети. Я живу в городке, где по воскресеньям проводятся товарищеские матчи между соседями каждое воскресенье, независимо от времени года и погоды. И я - ярый болельщик всех этих матчей», - говорит сестра регионала Сергея Левочкина Новикова. Но, больше свободное время посвящает своим двум деткам. «У меня муж очень долго сам играл в футбол. Он ярый болельщик и я вместе с ним. Мы очень часто ходим в спортивные бары, на стадионы. Это дает море положительных эмоций», - утверждает Горина. Свободного времени, правда, у нее мало и его нардеп старается посвятить семье и дочке. Третья женщина-депутат Ирина Акимова от своих коллег существенно отличается. Она отдает предпочтение плаванью, игре на фортепьяно, живописи и театру. Самая красивая из «троицы» - Юлия Новикова. На переписку с читателями она надела очень красивые серебряные украшения, которые купила во время путешествия в Бахрейне. И говорит, что в выборе аксессуаров, да и одежды тоже, «сама себе режиссер»: «Как любая женщина, из двух кофточек и трех юбок, я могу создать бесконечное количество новых нарядов». Самая умная их них - Ирина Акимова отвечала преимущественно на вопросы о финансовом кризисе страны и мира. А похожа на Хакамаду, Ирина Горина, рассказала, как она относится к тому, что сильно похожа на свою коллегу-политика россиянку Хакамаду. «Я познакомилась с Ириной Хакамадой и встречалась с ней, когда она еще работала председателем Госдумы России. Во время этой встречи мы сделали несколько фотографий, и это получилось как шоу двойников, потому что мы были в одинаковых костюмах и в похожих оправах. Эти фотографии есть в нашем домашнем архиве. Я думаю, что все сильные женщины чем-то похожи одна на другую», - думает Горина. И все-таки как бы ни были все женщины похожи друг на дружку, все равно в парламенте «их маловато будет». Так считает «украинская Хакамада» Горина: «Женщин в политике должно быть больше. В нашем парламенте 8,2% женщин. Это самый низкий показатель по Европе, даже в России – 10%. Мужчины и женщины устроены по-разному. На одну и ту же проблему необходимо и женский, и мужской взгляд. Мужчины пытаются смотреть на женщину-политика, прежде всего, как на женщину. А это неправильно, потому что, женщины, которые занимаются политикой - профессионалы, которые состоялись в той или иной области, и в первую очередь хотят, чтобы с ними считались, как с профессионалами. Женщин в политике должно быть больше, тогда и политика будет гармоничней».