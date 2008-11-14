Нардеп Доний до сих пор живет с мамой?

Народный депутат Олесь Доний, кажется, будет вечно молодым, вечно … революционером. Он создал себе образ «послушного мальчика» и всеми путями придерживается его. Хотя историку по специальности не много - не мало, но уже 39 лет. Говорят, Олесь Доний до сих пор живет с мамой. Вы можете сказать, что это нормально, что у него нет надобности снимать или покупать отдельное жилье, да и хозяйка в доме должна быть. У Дония она была - культуролог Татьяна Доний. Пара давным-давно распалась. Теперь политик входит в негласный список завидных женихов Украины. Но все-таки слухи, о том, что нардеп Доний делит жилплощадь с мамой, не подтвердились. От мамы политик "ушел", когда ему было еще 18 лет! И до сих пор он живет один - снимает квартиру. Но еще год назад жил с девушкой Оксаной. Олесь, а на самом деле Александр, Доний родился, учился и по сей день живет в Киеве. Но отдыхать любит в своем арт-клубе «Последняя баррикада» в Харькове. И тут следует отметить, внимание! что на открытие клуба Донию пришлось «уговорить мамочку продать квартиру». Об этом он как-то рассказал в интервью «Газете по-украински»: «Жили в дедовой. А, чтобы открыть ее в Харькове, уговорил продать еще и дачу в Осокорках, вблизи метро». Политолог часто «тусует» на Одноклассники.ру. Там он переживает за судьбу Грузии и «Динамо». В «друзьях» у него числится 117 человек, среди которых политологи, журналисты, историки, одноклассники и просто знакомые. Гостей Доний фотографиями «не балует». На своей странице он разместил только одно свое изображение, с которого мило вам улыбается. Предлагаем господину Донию разместить больше фотографий, например, с домашнего архива с мамой или любимой девушкой.