"Бывшая" Колесникова в парламенте занимается английским

Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко на рабочем месте в зале заседаний Верховной Рады … учит английский язык. Пока другие депутаты дерутся, бьют очки, портят систему "РАДА" и разбивают стекла, Елена совершенствует свой бизнес-английский. Желаем госпоже Бондаренко удачи в изучении иностранного языка. Редко встретишь в парламенте человека, стремящегося к саморазвитию и получению новых знаний. Интересно, если госпожа Бондаренко, которая отвечает за информационную политику ПР, нашла время на изучение английского, не говорит ли это о том, что она не перетруждает себя подготовкой к досрочным выборам. Если у «регионалов» депутаты занимаются самообразованием, значит выборов не будет? И все же, рассмотрев на фотографии задание, мы решили помочь Бондаренко сделать домашнее задание, учитывая информационную политику ее партии. Итак, шпаргалка для Елены Бондаренко (см. фото ниже): 1. Party of regions will force Arseniy Yatsenyuk to work in a new project. 2. This case is known as "re-launch" in marketing. 3. Party of regions and Kril’s friends have a lot of interesting ideas about the future of prime-minister after Yatsenyuk’s retirement. 4. On the other hand this plan may cause some problems. 5. But in any case Yanukovich thinks that it's a great idea. 6. Party of regions asks Ukrainian people not to worry about it.