Женя Тимошенко идет по стопам мамы (ФОТО)

Оказывается, за первыми лицами страны следят не только журналисты и папарацци. Их очень любят копировать все подряд, от самых маленьких детей до вполне состоявшихся личностей. Как выглядит и что говорит премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, знает вся страна. Многие светские львицы, оценив индивидуальный стиль леди Ю, пытаются повторить ее манеру одеваться и подбирать аксессуары. Не отстает от них и родная дочь премьера Евгения Карр. Вслед за известной мамочкой, она сменила цвет волос с черного на русый, а потом и вовсе перекрасилась в блондинку. Жаль только, что коса остается неприкосновенной маминой «фишкой». Кроме того, в передаче Катерины Осадчей «Світське життя», Женя призналась, что, не смотря на свой возраст, любит покопаться в шкафу Юлии Владимировны. К сожалению миссис Карр и, к счастью леди Ю, премьер гораздо стройнее и миниатюрнее своей дочери, поэтому из гардеробной младшая Тимошенко таскает только то, что на нее налазит – поясочки, шарфики, чулки и брошки. Не поэтому ли Женя занялась современными танцами, чтобы влезть хоть в какое-то мамино платье от Айны Гасе?! Интересно, а в мамины туфли от Louis Vuitton Женина ножка влазит?