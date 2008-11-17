Бютовка Боднар закупила памперсы

Люди на прием в Посольстве на улице Бусливской пришли далеко не бедные, хотя совсем не публичные. Из известных «широким массам» присутствовала только БЮТовка Ольга Боднар, которая вместе с супругой посла Томой Кумжене организовывала акцию помощи детскому дому «Березка». Да поблагодарить за помощь подъехала зам КГГА Людмила Денисюк. Бизнесменов поздравили с праздником, вручили грамоты от Министерства экономики Литвы от Коммерческого атташе. А они в благодарность обещали, кто помочь в вопросах отопления, кто Интернетом обеспечить. А кто и проценты от продажи бензина на своих заправках перечислять. Слушали романсы в исполнении специально приехавшей на этот вечер певицы из Литвы Любови Назаренко, пили виски и литовские «999», ели литовский хлеб и селедку, «сделанную» в Житомире литовским бизнесменом и всякие прочие вкусности. А у детишек из «Березки» будет теперь холодильная камера, компьютер, новые кастрюли, памперсы и еще много необходимого.