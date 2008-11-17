Не їжте, коли грає Лєшек Можджер!

Трохи по сьомій вечора. У столичному ресторані «СВІНГ» вишукана публіка й офіціанти, що сумують біля барної стійки. В одному з кутків приязна пані добірною польською каже: «Води не дадуть, той Лєшек сказав, що коли хтось їстиме чи питиме поки він гратиме, то він встане й піде. Запах їжі шкодитиме грі, спалахи фотокамер – теж, тому фотографувати не можна». Втім за кілька хвилин після того, як він згинається над роялем, пані готова вибачити вимушену спрагу. Він виконує Шопена у сучасній джазовій інтерпретації. Всесвітньо відомий джазовий піаніст, двічі володар платинового диску Лєшек Можджер – почесний гість на 10-річчі Польського інституту у Києві. А вже під українські та польські співи львівського гурту «Бурдон» Лєшек витанцьовував «по повній» і навіть позував фотографам. Вечірка з нагоди 10-річчя Польського інституту залишиться в спогадах гостей як : 1) високодуховна - завдяки Шопену і Можджеру 2) іронічно-сатирична - ведучий Олександр Ірванець 3) запальна - гоцалки забезпечував гурт «Бурдон» 4) смачна - вишукані страви й величезний торт з 10-ма свічками, які задмухали перший і нинішній директори інституту Пьотр Козакевич та Єжи Онух 5) змістовна - дякуючи всій команді Польського інституту