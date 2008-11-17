Кужель везде ходит с экс-женой Ноябрева

В киевской галерее «Лавра» состоялись показы в рамках Украинской недели моды под названием «Trade Mark Defile». Это показы известных торговых марок на украинском рынке, проходящие дважды в год – весной и осенью. В первый день здесь можно было лицезреть произведения торговых марок «РІТО» та «Юнона». Посмотреть на платья, шортики и юбки пришли все те же лица. Например, в поле зрения фотографов попали президент аналитического центра «Академия» Александра Кужель со своей подругой, экс-супругой Ильи Ноябрева. Как известно, телеведущий недавно женился на молодой девушке. Так же здесь была замечена и "мисс Украина - 2008" Ирина Журавская, которая, упаковав чемоданы с платьями от «Юноны», уже отправилась в Южноафрриканскую республику, чтобы там представить нашу страну на конкурсе «Мисс Мира-2008 ». Как обычно, пришла вездесущая ресторатор Маргарита Сичкарь, телеведущие Наталья Розинская, Игорь Посыпайко и актриса Ольга Сумская с дочерью Тоней. Кстати, привлекла к себе внимание Сумская и тем, что щеголяла с сумкой Louis Vuitton, показательно выставив ее у своих ног. Наверное, хотела похвастаться обновкой, пишет Блик. А однажды VIP стал свидетелем, как Ольга Сумская в гардеробе Оперного театра, перед тем, как появиться на публике, вытянула из чехла клатч того же Louis Vuitton, взяла в ручку и поднялась в зал. А вот во второй день показов в галерее демонстрировали коллекции от торговых марок «Petro Soroka», «Olga Balashova for kids», «Maria Collection», «Maxima», "NairaNersy", «Suwen International», «Natali Bolgar», «Serebrova». И в этот день VIPов практически не было. Снова пришли телеведущие, но уже другие: Мартина Лукьянченко и Дмитрий Оськин, а также известная парикмахерская пара Вячеслав и Ирина Дюденко.