Ющенко больше не может говорить за рулем

Новые штрафы за нарушения правил дорожного движения вряд ли подействуют на крутых чиновников, политиков и их детей-мажоров. Тем более что сам Президент и его друзья показывают дурной пример. Помните, как 25 марта 2008 года во дворе Секретариата он вручал машину самому высокому человеку Украины Леониду Стаднику? Виктор Андреевич решил лично испытать подаренное великану «Шевроле». За рулем журналисты запечатлели его с мобильным телефоном у уха. По новым правилам дорожного движения, разговоры по мобилке за рулем – это тоже нарушение. Любовь поболтать с другом во время поездки обойдется нарушителю в сумму около 500 грн. Но самый знаменитый случай произошел 9 мая 2005 года. Ющенко сел за руль после того, как возле музея Великой Отечественной войны выпил с ветеранами "100 грамм фронтовых". Из пластикового стаканчика. Все это было зафиксировано на фотокамеру. Через несколько минут Ющенко отправился к своему «Мерседесу» и сел за руль. Если бы Президент позволил себе подобное нынче, то ему грозило бы очень строгое наказание. По новым правилам любителям выпить перед автопрогулкой светит штраф от 2250 до 3400 грн. Также за это нарушение нынче могут изъять права на год или принудить к 10 дням общественных работ. Экс-министр транспорта Евгений Червоненко тоже тот еще лихач. Вот как откровенничал о своем поведении на обычном шоссе Червоненко в одном из интервью пару лет назад: «За один мой последний рекорд могут совершенно просто отобрать права: недавно я доехал до Одессы за 2 часа 44 минуты. Не люблю нарушать, но это было исключением, потому что еще больше не люблю опаздывать». Расстояние между Киевом и Одессой 492 километра. Путем нехитрых вычислений выясняем, что Евгений Альфредович ехал на авто со скоростью аж 201 км/час. Это при том, что официально двигаться по трассе Одесса–Киев можно не больше, чем 110 км/час. По новым правилам, за такое нарушение господин Червоненко должен выплатить 680 грн., или же поработать 40 часов на общественных работах. До 16 ноября подобное обходилось штрафом в 17 грн.