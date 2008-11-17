Как принц Чарльз 60-ти летие праздновал (ФОТО)

Как это часто бывает, самый вероятный наследник английского престола принц Чарльз отмечал свой юбилей несколько дней подряд. За день до даты кронпринц вместе с супругой Камиллой Паркер-Боул и сыном Гарри (сын погибшей принцессы Дианы) посетил театр «Уимблдон». Здесь в честь него комедийные актеры Англии дали представление под названием «We Are Most Amused» («Мы Самые Довольные»). В спектакле были задействованы мировые звезды вроде Робина Уильямса и Роуэна Аткинсона. Также накануне праздника на благотворительном обеде королева Елизавета заявила, что они с мужем Филлипом очень гордятся сыном и его работой в его же собственном благотворительном фонде. И в тот же вечер в Букингемском дворце устроили шикарный бал, на который приехали представители почти всех европейских монархий. Это событие являлось мега интересным для мировой прессы, но внутрь дворца фотографов не пустили, поэтому снять удалось не всех. Итак, на юбилей приехали ближайшие родственники: принц Уильям и принц Гарри, принц Филипп, герцог Эдинбургский и Камилла Паркер-Боулз. Также были здесь кронпринцесса Испании Летиция и инфанта Испании Кристина, кронпринцесса Голландии Максима в красном платье от Valentino, наследный принц Бельгии Филипп с кронпринцессой Матильдой, кронпринцесса Дании Мэри с мужем. А вот кронпринц Норвегии Хокон приехал без жены, она больна. Фотографы засняли также королеву Норвегии Соню, короля Греции Константина и королеву Анну-Марию, недавно побывавших в Киеве с визитом короля Швеции Карла Густава и королеву Сильвию. Приехали и гости издалека. Например, король Иордании Абдалла с королевой Ранией, а также принцесса Кристина, герцогиня Пальма-де-Майорки, с мужем Иньяки Ундаргарино.