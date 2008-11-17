Кучма сейчас отдыхает в Карловых Варах (ФОТО)

Леонид Кучма поправляет здоровье в Чехии. В Карловых Варах он пьет минеральную воду, много ходит пешком. На курорте бывшего президента Кучму с супругой Людмилой «застукали», когда он шел к бювету. Леонид Даниилович был одет в синем спортивном костюме и кроссовках. Его сопровождали три охранника. «Я в Карловых Варах во второй раз. Приехал на профилактику, воды попить. Первый раз отдыхала неделю. Теперь буду две, - неохотно рассказывает Кучма. — С женой живем в гостинице». Во время отдыха экс-президент много гуляет. Говорит, что уже обошел всю округу: «15 километров как минимум ежедневно прохожу. Такие прогулки полезны для здоровья. Два раза в день пью минеральную воду», - продолжает Леонид Данилович. Близ лечебного источника ”Свобода” Леонида Кучму уже ждала супруга Людмила. В руках она держала керамические поилки с носиками, из которых пьют минеральную воду. Людмила Николаевна отдала мужу синюю поилку, себе оставила красную. Леонид Кучма набрав воду из источника, отошел в сторону и ждал супругу. Все время президентскую чету на расстоянии 5–7 м с обеих сторон караулили охранники. В первый раз Леонид Кучма был в Карловых Варах в 2005-ом. Из-за смерти экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко прервал отдых. Температура воды источника ”Свобода” — 59,5°С. Считают, что она хорошо прочищает желудочный тракт.