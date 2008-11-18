Шуфрич целовал Руслану в ручку

В киевском ресторане «Оазис» прошла презентация нового альбома Русланы «Дикая энергия». Альбом спродюсирован Ego Works на легендарной Hit Factory Criteria Studios в Майами, а два трэка и вовсе были записаны совместно с суперзвездами американского R’n’b / хип-хопа T-Pain и Missy Elliott. Как известно, певица покинула стены парламента именно для того, чтобы плотнее заняться творчеством. Кстати, в VI созыве Рады ее примеру последовал и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, не так давно презентовавший свой новый проект. На презентации кроме коллег Русланы по музыкальному цеху, к примеру, Александра Пономарева с женой, Андрея Кравчука, были и музыкальные продюсеры Владимир Бебешко и первая жена Пономарева Алена Мозговая. Последняя пришла за ручку с другом. Посетили мероприятие и телеведущие Каролина Ашион, Дмитрий Гордон, а также приехал и и.о главы НТКУ Василий Илащук. Был тут и украинский секс-символ, и, как утверждает, одиозные политик Михаил Бродский, бой-френд премьера Тимошенко Нестор Шуфрич. Сам нардеп и ручки певице целовал и чокался с ней бокалом. А пришел он со своими сыновьями, а за их столиком сидела еще и неизвестная девушка. Других политиков в тот вечер в ресторане не наблюдалось. По материалам «Светской жизни»