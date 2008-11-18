Подарок на годовщину Оранжевой революции от переводчиков «Мадагаскара-2» (ВИДЕО)

«Разом нас багато – нас не подолати»
В стране постоянных политических виражей даже господин Огурцов настолько устает от политики, что готов найти намеки на современные украинские реалии даже там, где их нет – например, в голливудских фильмах. Так, анимационная лента «Мадагаскар-2» временами казалась кричащей политической сатирой. Самими яркими моментами господин Огурцов делится со своими преданными читателями. Подарок на годовщину Оранжевой революции Общенациональное совещание по преодолению кризиса Переговоры Кабмина с транспортниками Мечты президента отправить Раду и правительство на необитаемый остров с дикими зверями