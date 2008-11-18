Нардеп Святаш не представляет свою жизнь без СЕКСА!

Если бы не сайт Одноклассники.ру, мы бы и не знали разные пикантные подробности из жизни нашей знаменитостей. Народные депутаты к публичным людям тоже относятся. Возьмем, например, народного депутата Партии регионов Дмитрия Святаша. Оказывается, 37-летний политик не представляет свою жизнь без секса. На данном сайте регионал зарегистрирован в группе «…Хочу всегда». "Результатом" его постоянного желания является 13-летний сын Владимир. Малого Дмитрий ласково называет Вовчиком. Кстати, нардеп много путешествует с Святашем-младшим. А Италия, наверное, его любимая страна, так как он часто туда ездит. В 2006 году Дмитрий с сыном отдыхал в Portofino, куда еще раз вернулся этим летом. Зимой же Святаш любит покататься на лыжах во Франции. Прошлую, да и поза прошлую зиму он провел на французских холмах курорта Les 3 Vallées. На родине политик любит «потусить» в ресторанах и ночных клубах. В Киеве он отдает предпочтение арт-клубу «Solo», в родном Харькове – клубу-ресторану Фэйшен «FASHION » pre-party restaurant». Надо отметить, что модератором группы почитателей последнего заведения является известный модельер Александр Васильев. Дмитрий Святаш любит и пошутить и поглумиться, поэтому входит в группу «Приколисты )». Всего политик состоит в 14 группах. На сайте Однокалссники.ру у него 199 друзей. Среди них телеведущая Марыся Горобец, киевский миллионер Лев Парцхаладзе, журналист Алексей Мустафин, певец Игорь Корж, уже бывшая жена Игоря Франчук Татьяна и много других, но больше прекрасной половины человечества, то есть девушек. Красавицы комментируют почти все фото Дмитрия Святаша. Например, на заглавной фотографии нардепа называют «лучезарным» и «…ты суппер». Интересно, как Дмитрия называет 36-летняя жена Инна, сотрудница корпорации АИС?! (Д. Святаш - совладелец корпорации "Автоинвестстрой", одного из крупнейших игроков отечественного автомобильного рынка. АИС занимается производством, продажей, гарантийным и послегарантийным обслуживанием автомобилей и автобусов. – РЕД.) Дмитрий Святаш часто сидит на Одноклассниках. Но интернетное увлечение, джаз и коллекционирование вин никак не влияют на работу депутата в парламенте. В Верховной Раде господин Святаш зарегистрировал 20 законопроектов, которые касаются преимущественно налогов и таможенных сборов.