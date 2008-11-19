Президент учился далеко не на пятерки

Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в свободное время, которого у него мало, он занимается спортом и общается с семьей. "В последнее время свободного времени у меня не так много. Это правда. В свободное время я стараюсь восстанавливать форму и в основном провожу его в спортивном зале и в бассейне",- сказал Медведев, отвечая на вопрос региональных журналистов. "И второе, конечно, это семья. Необходимо общаться с родными, без этого полноценной жизни быть не может",- считает Медведев. По его словам на это ему тоже не хватает времени, но он старается по максимуму его находить. Медведев признался, что уделяет сыну не столько времени, сколько хотелось бы и сколько было "в прошлой жизни" - до президентства. "Учится он нормально. Я не могу сказать, что он круглый отличник, я сам не был отличником в школе... Нужны разные оценки, хотя в конечном счете нужно выруливать на пятерки и четверки. Поэтому я в принципе доволен тем, как он учится",- сказал Медведев. По его мнению, программа нынешних школьников гораздо сложнее, чем была в его детстве. Президент не стал отвечать на вопрос, кем хочет стать его сын. "Я так понимаю, что он пока не решил, хотя у него уже проблески идей появляются. Я не хочу его смущать, потому что как только я об этом скажу, об этом узнают многие, и ему будет тяжело. Пусть сам определяется",- сказал Медведев, сообщает РИА Новости.