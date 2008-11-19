Черновецкий и Янукович смешат людей!

Несмотря на то, что многие украинские, и не только, политики следят за своей внешностью, делают регулярно макияж, вкалывают себе ботокс и позволяют хирургам делать подтяжки, жизнь у них настолько яркая и эмоционально насыщенная, что без жестикуляции и мимики не обходится не одно выступление. Фотографы же всегда с удовольствием ловят любое изменение на лицах наших политиков, а те в свою очередь не устают радовать народ. Вот и собралась подборка фото премьера Украины Юлии Тимошенко, президента Виктора Ющенко, экс-премьера Виктора Януковича, харьковского мэра Михаила Добкина, киевского «космоса» Леонида Черновецкого, нардепа Нестора Шуфрича, а также вечной революционерки и врага НАТО Натальи Витренко. Российский президент Дмитрий Медведев также порой смешит людей.