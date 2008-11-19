Как депутаты в Раде развлекаются (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В день, когда так и не выбрали спикера, народные депутаты развлекались, кто как мог. Как известно, Верховная Рада – это место работы для более, чем четырех сотен народных избранников. Однако до чего же скучно сидеть им в их креслах! Даже многотысячная зарплата не помогает. О чем, собственно, не так давно пожаловался простому шахтеру народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко. Поэтому в сессионном зале, даже зная, что сверху из ложи прессы на них нацелены десятки теле и фотокамер, они живут своей жизнью: красят губы, корчат рожицы и читают принесенную с собою литературу. Причем, журналы и газеты весьма различны по тематике - начиная от желтой прессы и заканчивая иностранной на различных языках. Коммунистка Шмелева, к примеру, читает комиксы, предыдущий спикер Арсений Яценюк – Financial Times. В общем, все зависит от уровня развития народного депутата. Хотя, к примеру, юмористический журнал «Параска» суют в руки прямо у входа в здание, а на первом этаже продают множество газет. Ну а те, кто не успел прикупить чего-либо почитать, приносят с собою ноутбуки или болтают по телефону.