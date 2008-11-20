Иван Плющ: седина в бороду – бес в ребро

20 ноября 2008, 11:17

«Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите. Вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору», - Остап Бендер

В проекции на украинскую политику, сия абстракция имеет вполне конкретные анкетные данные – и весьма самобытный имидж. В вопросах стиля Иван Степанович Плющ всегда придерживался завидного постоянства. Его прическа не меняется уже больше десятилетия – разве что седины с каждый годом все больше. Его курчавые волосы способны довольно долго сохранять форму без вмешательства парикмахера; правда, в какой-то момент необходимость стрижки становится очевидной, но Иван Плющ – не тот человек, чтобы беспокоиться из-за небольшого беспорядка на голове. Он принимает меры лишь в случае полной анархии, когда длинная челка окончательно выходит из повиновения и не желает укладываться вверх. Вот тогда за дело берется профессионал – и прическа политика подгоняется под знакомый шаблон. Весной 2007 года Иван Степанович сделал иммиджевый «ход конем»: отпустил бороду. С этого момента стабильности образа пришел конец. Примерно через полгода Иван Плющ сбрил бороду, но затем, в начале 2008-го вновь начал ее отращивать. Похоже, выбор сделан: Иван Степанович решил окончательно избавиться от сходства с советским партийным функционером – и начал культивировать образ этакого украинского мудреца, вроде воспетого Гоголей «пасичника Рудого Панька». Решение весьма патриотичное, но есть нюанс: необходим строгий контроль за длиной и формой бороды. Стоит ей слишком отрасти, как Иван Степанович начинает походить на благообразного русского старца, что немного не патриотично. В целом же, стоит отметить, что изрядно тронутая сединой борода Ивану Плющу очень идет. И прекрасно гармонирует с его прической – из чего можно сделать вывод, что и бороду, и шевелюру Иван Степанович доверяет одному мастеру. Костюмов у экс-спикера великое множество. Цветовых предпочтений определить не удалось: он может носить все – и ни к одной гамме нет явных противопоказаний. А вот рубашки Иван Степанович любит голубые – а они особенно хорошо смотрятся под темно-серые и черные костюмы. К подбору галстуков – подход нетворческий. Они почти все рябые, либо со скучными геометрическими узорами. Изредка встречаются и полосатые – очевидно, еще из старых советских запасов. Пиджаки Иван Степанович обычно носит расстегнутыми, и взорам интересующихся предстает терпящий невиданное напряжение ремень. Его пряжка могла бы стать интересной иммиджевой деталью, но рассмотреть ее никак невозможно, ибо от непосильной нагрузки она всегда вывернута чуть ли не наизнанку. Наиболее же интересно не то, как Иван Плющ соблюдает дресс-код – а то, как он его нарушает. Здесь независимость и незаурядность его характера проявляется в полной мере. Протокольные законы для него неписаны. Он запросто может явиться в парламент как на Гаваи – в цветастой пляжной рубахе. Или прийти на торжественное мероприятие без галстука, а то и вообще в вышиванке, или даже футболке. «Не по этикету!» – воскликнет кто-то. «Зато стильно!» – парируем мы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять