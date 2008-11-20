Иван Плющ: седина в бороду – бес в ребро

В проекции на украинскую политику, сия абстракция имеет вполне конкретные анкетные данные – и весьма самобытный имидж. В вопросах стиля Иван Степанович Плющ всегда придерживался завидного постоянства. Его прическа не меняется уже больше десятилетия – разве что седины с каждый годом все больше. Его курчавые волосы способны довольно долго сохранять форму без вмешательства парикмахера; правда, в какой-то момент необходимость стрижки становится очевидной, но Иван Плющ – не тот человек, чтобы беспокоиться из-за небольшого беспорядка на голове. Он принимает меры лишь в случае полной анархии, когда длинная челка окончательно выходит из повиновения и не желает укладываться вверх. Вот тогда за дело берется профессионал – и прическа политика подгоняется под знакомый шаблон. Весной 2007 года Иван Степанович сделал иммиджевый «ход конем»: отпустил бороду. С этого момента стабильности образа пришел конец. Примерно через полгода Иван Плющ сбрил бороду, но затем, в начале 2008-го вновь начал ее отращивать. Похоже, выбор сделан: Иван Степанович решил окончательно избавиться от сходства с советским партийным функционером – и начал культивировать образ этакого украинского мудреца, вроде воспетого Гоголей «пасичника Рудого Панька». Решение весьма патриотичное, но есть нюанс: необходим строгий контроль за длиной и формой бороды. Стоит ей слишком отрасти, как Иван Степанович начинает походить на благообразного русского старца, что немного не патриотично. В целом же, стоит отметить, что изрядно тронутая сединой борода Ивану Плющу очень идет. И прекрасно гармонирует с его прической – из чего можно сделать вывод, что и бороду, и шевелюру Иван Степанович доверяет одному мастеру. Костюмов у экс-спикера великое множество. Цветовых предпочтений определить не удалось: он может носить все – и ни к одной гамме нет явных противопоказаний. А вот рубашки Иван Степанович любит голубые – а они особенно хорошо смотрятся под темно-серые и черные костюмы. К подбору галстуков – подход нетворческий. Они почти все рябые, либо со скучными геометрическими узорами. Изредка встречаются и полосатые – очевидно, еще из старых советских запасов. Пиджаки Иван Степанович обычно носит расстегнутыми, и взорам интересующихся предстает терпящий невиданное напряжение ремень. Его пряжка могла бы стать интересной иммиджевой деталью, но рассмотреть ее никак невозможно, ибо от непосильной нагрузки она всегда вывернута чуть ли не наизнанку. Наиболее же интересно не то, как Иван Плющ соблюдает дресс-код – а то, как он его нарушает. Здесь независимость и незаурядность его характера проявляется в полной мере. Протокольные законы для него неписаны. Он запросто может явиться в парламент как на Гаваи – в цветастой пляжной рубахе. Или прийти на торжественное мероприятие без галстука, а то и вообще в вышиванке, или даже футболке. «Не по этикету!» – воскликнет кто-то. «Зато стильно!» – парируем мы.