Партия регионов сходила на Илью Чичкана

В галерее «Нью -арт» открылась выставка арт-проекта украинского художника Ильи Чичкана «Игра». Главной деталью стал огромный футбольный мяч, уже побывавший в разных городах Европы. Были здесь и другие работы художника, например, инсталляции, авторские фотографии и видео, уже продемонстрированные в Германии, Великобритании, Австрии, Испании, Франции, ЮАР и других странах Посмотреть на все эти произведения, посвященные грядущему чемпионату мира, пришли депутаты от Партии регионов, причем, чуть ли не всей фракцией: Александр Ефремов, Борис Колесников, Алексей Костусев, татьяна Бахтеева, Михаил Чечетов, Сергей Левочкин с женой и беременная Елена Лукаш. Была здесь замечена и «святая троица» в лице Ирины Гориной, Юлии Новиковой и Ирины Акимовой, а также спортсмен Александр Волков и пресс-секретарь Рината Ахметова Елена Довженко. Обычно эти все господа на светские тусовки ходят очень редко, а некоторые из них на выставках и вовсе не появляются, тем более в таком составе. Кстати, пришли посмотреть на художества Чичкана представители и других политических сил: народный депутат от "НУНС" Ирина Геращенко и литвиновец Игорь Шаров. Кроме политической элиты пришла другая, более творческая. Тусовались телеведущие Олег Панюта с Антоном Мухарским, футболист Владислав Шовковский с женой Ольгой Аленовой, директор Украинского дома Наталья Заболотная, ну и подруга Ильи Чичкана художница Маша Шубина. Кстати, деньги от продажи этих работа собираются передать 5 детским домам, которые победили в благотворительной акции - конкурсе детского рисунка "Мир футбола – мой мир". А все участники этого конкурса получат подарки от ФК "Шахтер" и БК "Киев".