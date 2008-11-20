Бэкхем ездит на "Porsche", а Роналду - на "Audi" (ФОТО)

Влиятельное американское издание "The Forbes" опубликовало список автомобилей, которые предпочитают мировые звезды футбола. Так, Форвард «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри как ценитель классических английских спортивных авто предпочитает "Aston Martin" Полузащитник сборной Англии и и американского «Лос-Анджелес Гэлекси» Дэвид Бэкхем и "Porsche 911 Turbo" кабриолет. Звезда итальянского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро владеет "Fiat 500". Голкипер английского "Портсмута" Дэвид Джеймс – ценитель классического "Chrysler 300C. Нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба может похвастаться своим мощным автомобилем "Mercedes SL65" Выбором игроков из "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда стал "Bentley Arnage", а Криштаину Роналду отдал предпочтение "Audi R8". Нападающему этого же клуба Уэйну Руни только 22 года, однако, он уже может позволить себе "Lamborghini Gallardo" стоимостью в 200 тысяч долларов. Защитник «Портсмута» Сол Кэмпбелл не только первоклассный футболист, но и ценитель роскошного внедорожника "BMW X5". Защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Англии Джон Терри - "Bentley Continental GT", стоимостью 180 тысяч долларов. По материалам «Газеты по-украински»