Поплавский начал интервенцию вареников в столицу

Как известно, после ухода из политики Поплавский активно занялся рестораторством. И если раньше он открывал рестораны «на Одесской трассе» (там таких уже 9 заведений), то теперь он заимел свою «Батьківську хату» еще и в Киеве.

На официальное открытие Поплавский по давней традиции привез не только шеф-повара своего первого ресторана, но и «молодняк» из числа первокурсниц, дебютировавших на подтанцовке под зажигательные «Вареники» и «Сало» самого Поплавского.

О политике на вечеринке напоминали лишь двое депутатов – да и те представляли только одну партию – «Единый центр» (Оксана Билозир и Михаил Полянчич).

Все остальные гости, как и водится, были из другой оперы: певцы (семья Билоножек, Зибров, сам Поплавский), журналисты (гл. редактор «Фактов», например), рекламщики, а то и просто «штатные тусовщики» (Подкопаева).

Вобщем, презентация удалась. А те, кто не выпил под приготовленную снедь на посошок «маминої горілки на кропиві від Поплавського» или больные, или просто – большие падлюки!