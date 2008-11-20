Подружка Андрея Ющенко увлекается Фрейдом

Уже больше полугода сын Президента Андрей Ющенко «крутит любовь» с сестрой ведущей Маши Ефросининой Лизой. Правда, знакома пара еще со школьной скамьи, а дружат Андрей и Лиза около семи лет. За это долгое время Ющенко-младшый успел хорошенько присмотреться к красавице-брюнетке, и понять, чем она лучше его предыдущей девушки Анны Павлович. VIP же подметил не только отличия, но и некоторые сходства между герлфрендами Андрюши. Например, несмотря на свой молодой век, и Павловская, и Ефросинина хорошо разбираются в недвижимости. До того, как Аня познакомилась с Андреем, ее семья сделала удачное капиталовложение в строительство квартиры в центре Киева и хорошо заработала на этом. Лиза тоже близко знакома с тонкостями такого бизнеса, поработав когда-то в агентстве недвижимости. Как и Аня, Лиза тоже любит шикарную жизнь. О шикарной жизни Ани ходили разные слухи. Говорили и о ее квартире на Лютеранской, и о том, как в институт за Андреем она приезжает на Мерседесе, и о дорогих подарках от сына президента, об отдыхе на яхте. Но и Лиза любит «пошиковать». Из автомобилей Ефросинина предпочитает Porsche Cayenne, любит устрицы с шампанским, в гардеробе, что в квартире в Шевченковском районе, у нее сумочки Chanel и Hermes и отдыхает она с подругами в Дубаи. Говорили, что красивую жизнь Анны Павлович оплачивал состоятельный дядя, перечисляя якобы ежемесячно на ее банковский счет $50 тысяч. VIP’у стало интересно, на какие средства живет 22-летнея Лиза Ефросинина, ведь на сайте «Светской жизни» указано, что она домохозяйка?! А ведь известно, что до Андрея Ющенко она встречалась с неким одесским бизнесменом по имени Роман. Он и содержал молодую девушку. «Они встречались 3 года. Роман баловал Ефросинину - возил на дорогие курорты - Монте-Карло и Куршавель, мог повести в "Луи Виттон" и купить все, что она хотела», - писала «Газета по-украински». Бывший парень Лизы совсем не жалел на нее денег. Так, одним из наибольших подарков Лизе якобы был BMW последней модели. Будущее же у девушек разное: одна еще несколько лет будет учиться, другой же натерпится зарабатывать деньги. «Я учусь банковскому делу во Львове, заочно (я еще в 2002 году проходила практику в банке “Хрещатик”). Правда, в планах у меня еще параллельно закончить в Париже курсы в Школе искусств по специальности “создание стиля и моделирование”, - говорит Анна Павлович. Лиза Ефросинина же мечтает открыть свое дело: «Сейчас в планах у меня открыть свой детский сад. Пока я буду работать в детском саду психологом, чтобы понять кухню из нутрии. У меня специальность – психология». По материалам «Сегодня», «Газеты по-украински», «Светская жизнь», ТаблоID