Шуфрич против Рудьковского! Делаем ставки

Если бы в Киеве провели официальный поединок между Шуфричем и Рудьковским, он бы выглядел приблизительно так! «Леди и джентльмены. Не только сегодня, но только для Вас на ринг приглашается Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский. Встречайтееее – в бело-голубых трусах Нестоооор Шуфрич (крик, свист, плакаты в поддержку Нестора Ивановича). Краткая справка: регионал Шуфрич мастер спорта по стрельбе из лука, увлекается восточным единоборством, провел несколько боев в Верховной Раде – во всех побеждал! По крайней мере, раздевался до пояса, громче всех кричал, пихался и при этом душевно матерился.



Против него выступает бывший министр транспорта Николаааай Рудьковский… в нежно-малиновых шортиках чуть ниже попы. (Аплодируют одни фотомодели). Социалист тоже занимается спортом. Каждый день он делает зарядку, любит плавать и ходить в походы. Катается на велосипеде, роликах и коньках.



Итак, перед тем как начнется бой, несколько слов олимпийского чемпиона по вольной борьбе, а ныне народного депутата Эльбруса Тадеева. Он уверен в победе, понятное дело, Нестора Иванович. Слабым местом Рудьковского он считает плохое здоровье социалиста. Ведь судя по новостям экс-министр транспорта Рудьковский довольно таки больной человек. Стоит вспомнить его операции, да и в суд его чуть не на инвалидном кресле закатывали. «Не думаю, что за последние полгода Рудьковский улучшил свою физическую форму. А вот Шуфрич держит себя в форме, занимается своим физическим, психическим и духовным развитием. Он сам смелый человек».

Гонг. «Разогретый» Шуфрич просто выскакивает на ринг. Девушка, которая носит табличку и сидит в углу Рудьковского наблюдает за происходящим. Николай Николаевич ведет себя спокойно и сдержанно. Они сливаются в клинче, говорят что-то друг другу. Нечетко слышны отдельные слова: политика, бизнес, кризис, Тимошенко и Ющенко... Удар, удар! Девушка с табличкой в ужасе! Рудьковский с разбитой губой падает. Сан Саныч выбрасывает на ринг полотенце…. Рудьковского опять увозят на инвалидной коляске – промоутер Шуфрича ищет следующую жертву. Но не факт, что Рудьковский не будет оспаривать поединок. Так что, делаем ставки, господа!







