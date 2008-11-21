Соратник Тимошенко купил Газель

Не большие города, а маленькие провинциальные села и деревни дали Украине самых ярких сегодняшних политиков: всех трех президентов, всех спикеров Верховной Рады, министров, народных депутатов. Наверное, в этом стоит поблагодарить революции 1917 года, ведь сегодня просто так в эту закрытую тусовку не попадешь. Кстати, 13 из 25 членов сегодняшнего Кабинета министров Юлии Тимошенко выходцы из села. Глава ФГИУ Валентина Семенюк родилась в селе Заречье Ружинского района Житомирской области, где до сих пор живут ее 42 двоюродных брата и сестры. Нардеп, дважды спикер Верховной Рады Иван Плющ родился в пгт Борзна Черниговской области. «В селе работали все, даже дети. Нас подымали в 6 утра, и до занятий надо было выполнить ряд заданий по уходу за домашней живностью — накормить свиней, напоить скот», — вспоминает он. А вот глава Минфина Виктор Пинзенык родился в селе Смологвиця Иршавского района Закарпатской области. Здесь живет почти 400 человек, а фамилия Пинзенык у половины жителей, пишет «Сегодня». Даже учительницу, учившую будущего министра в школе химии, зовут Магдалина Пинзенык. Она рассказывает, что прапрадедом министра финансов в 7 поколении был дед Кудрун. «По тем временам он тоже был великим финансистом — заработал много денег, перепродавая скот. У него было большое влияние в регионе — Кудрун делился деньгами со многими политиками». Сейчас известный земляк бывает в родном селе 3-4 раза в год, когда бывает на Закарпатье. Обычно он заходит в родной дом, за которым сейчас смотрит молодая семья, ходит на могилу матери и сов семи общается. Так же родился в селе и экс-министр транспорта Николай Рудьковский. В село Старый Быков Бобровицкого района Черниговской области, где до сих пор живут его родители, любитель моделей приезжает часто. Он вспоминает, что в школу приходилось ходить в кирзовых сапогах и хвалится, что его родители выращивают лучшие помидоры в округе. Также семейной традицией считается посадка картошки на огороде. А вот нынешний глава Минтранса Иосиф Винский родился в селе Федоровка Дунаевецкого района Хмельницкой области. Там он учился до 4 класса, а потом приходилось каждый день ходить по 10 км в районную школу. В родные места глава Минтранса сейчас наведывается несколько раз в год — приезжает на могилу родителей, и в гости в свою школу: профинансировал замену окон, подарил школе "Газель" и компьютерный класс. Народный депутат, вице-спикер Николай Томенко родился в селе Малые Каневцы Чернобаевского района Черкасской области. У него в Малых Каневцах живет мама, а полсела ходят в родственниках. Николай Владимирович бывает в родных местах несколько раз в месяц, помог газифицировать село, отремонтировал дом культуры (теперь там устраивают дискотеки, есть хор и театральный кружок), поспособствовал тому, чтобы в центре села появился красивый парк.