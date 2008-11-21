Рудьковского хотят расчленить

Эта неделя закрепила за Нестором Шуфричем статус самого драчливого – и, возможно, самого везучего в этом плане политика. В свое время, вступить с ним в поединок не решился даже опытный опер и титулованный дзюдоист Валерий Гелетей. А теперь, уже непосредственно в драке, спасовал и Николай Рудьковский. А ведь он-то в интервью неизменно говорил, что поддерживает физическую форму по-боксерски – отжиманиями от пола. Правда, сам Рудьковский пояснил свое пассивное поведение во время драки «весьма» уважительными причинами: «Если бы мы находились в одинаковом статусе. Если бы это было на ринге, я бы отучил такого человека один раз и навсегда поднимать руки. Я убежден, что необходимо снять депутатскую неприкосновенность для того, чтобы хулиганство всегда имело свою соответствующую реакцию со стороны правоохранительных органов». На вопрос же, кто куда бил, экс-министр транспорта после продолжительной паузы ответил: «Я себя нормально чувствую». Вместо того, чтобы выяснять отношения пещерными методами, господин Рудьковский презрел народную мудрость «после драки кулаками не машут» – и подал заявление в милицию. Всем бы такую гражданскую культуру! Но нападение Шуфрича – цветочки по сравнению с тем, что приготовил для Николая Рудьковского Николай Табачник: «Я бы ему (Рудьковскому) отрезал не только руку, которой он написал заявление, но и голову, которой он думал. Он просто негодяй и ничтожество. Так не поступают по отношению к тем людям, которые тебя спасали, которые к тебе отнеслись по-человечески. Я знаю, что Шуфрич честный человек, чего я не могу сказать о Рудьковском». Вот уж вправду: сказал – как отрезал. Но «честный человек» Нестор Шуфрич почему-то явно решил «уйти в отказ». Сначала, он категорически отверг слухи о том, что поссорился с Рудьковским из-за разногласий относительно личности будущего премьер-министра. По словам Шуфрича, это невозможно «хотя бы потому, что от Рудьковского сегодня не зависит даже то, кто будет открывать шлагбаум при въезде в Верховный Совет или Кабинет министров». А затем вообще стал отрицать сам факт драки: «Я не помню, чтобы такие действия имели место. Что было после того, как я ушел – это уже вопрос к Николаю Николаевичу». Такие бы показания – да Глебу Жеглову на стол…