Люди Януковича о сексе и ужастиках

Наших нардепов то и дело показывают по телевизору, но вот, к примеру, бютовец Валерий Писаренко телевизору уделяет мало времени. Говорит, что достоверность телевизионных новостей очень низкая, а у него свои источники. Еще ему не нравится реклама, особенно алкоголя в дневное время. А так новости ему смотреть приходится, иногда отдельные программы на 5 канале. А вот шоу а-ля Шустер не любит, может, его просто туда редко приглашают? нунсовец Олесь Доний смотрит новости, частично политические ток-шоу или отрывки из фильмов в ночном эфире. Ну и понятное дело Савика Шустера он тоже смотрит. А еще Олесь в шоке от насилия. Как-то по «1+1» в ночном эфире он увидел фильм, от которого ему было жутко несколько дней «Показали сцену, как маньяк разрезает беременной женщине живот и вынимает оттуда ребенка. Мне кажется, такие фильмы нельзя показывать по общенациональным каналам, только в кабеле, закодировано, чтобы уберечь наших детей». А еще он против трансляции на общенациональных каналах бокса «Это получение наслаждения от избиения одного человека другой, желательно с кровью. Я считаю, что этого тоже не должно быть на общенациональных каналах». И если нунсовец Юрий Ключковский телевизор не смотрит вообще, то нардеп Нестор Шуфрич просто вынужден это делать. Он пытается посмотреть их все, садится вечером, включает телевизор и часами мониторит телевизор - начиная с СТБ и заканчивая Первым национальным. Любит программу «Самый умный», возможно, из-за красивой ведущей Тины Канделаки. При этом секс-символ украинской политики ненавидит рекламу «Как-то я заметил, что один блок длился 27 минуты, после чего позвонил по телефону владельцу канала и сказал, что это безобразие». Что касается остальной Партии регионов, что здесь стараются телевизор тоже смотреть поменьше, потому что все каналы и так забиты политикой. «Сейчас почти все каналы заболели двумя болезнями: секс и ужастики. На каждом из них постоянно льется кровь, показывают насилие. А вот показать то, что происходит в стране, не могут», - сожалеет нардеп Виктор Тихонов. А другой бело-голубой - Юрий Мирошниченко смотрит по кабельному телевидению каналы «Цивилизация», «Наука», «Путешествия».