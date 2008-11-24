Нардеп Арьев и его бренды

Статус народного депутат обязывает хорошо одеваться. Вот и нунсовец Владимир Арьев после того как попал в парламент, стал внимательнее относиться к своему внешнему виду. А чего бы не одеваться лучше- в метро ездить не приходится, машина служебная марки БМВ есть. Про его любимые футболки с черепами не писал только ленивый, но зато мало кто знает, что Арьев на самом деле глубокий противник марок Brioni и Zegna. По его словам в них кроме лейбла ничего то и нет. Однако, одежду он предпочитает покупать покупать за границей и в киевских магазинах Spazio, сети Helen Marlen, бутике «Санахант». Последний, кстати, находится в ста метрах от Верховной Рады и Кабмина – так что очень удобно за обновками ходить. Носит он джинсы DsQuared, кроссовки Dior,купленные на распродаже за 1250 грн. Туфли на выход – это черные кожаные Prada, с эффектом потертости. История появления этих туфлей в гардеробе нардепа почти романтическая: увидел на прилавке и сразу понял, что жить без такой обуви не сможет. Но при этом Владимир утверждает, что «капризничает» так редко – есть вещи, которые он никогда бы не позволил себе приобрести. Например, в магазине «Санахант» как-то приметил туфли из крокодиловой кожи – за 25 тыс. грн. – Они были такие красивые, отделка, пошив, но я не могу такие деньги потратить. Дай Боже здоровья тому, кто может. Дай Бог, чтобы эти деньги были честно заработаны. А вот классические костюмы он носит очень редко. Их у него всего два марки Rene Lezard по цене около 7 тыс. грн. – Существует некий психологический момент, – рассуждает Арьев. – Люди, средний класс, могут позволить себе купить обувь, к примеру, в «Интертопе», за эти же деньги. По себе знаю, психологически боишься зайти в бутик, но когда видишь скидки, цены и понимаешь, что все нормально, то неприязнь проходит. Однако на сегодня любимая марка Владимира – это Burberry. Говорит, потому что не просто изысканно, там чувствуется, что сделано человеком, который любит себя. Уже два года нет сносу небольшой сумке (120 евро) в клетку от этой марки, в шкафу висит осенняя белая курточка, а также дождевик, на осень приобретена и клетчатая панамка. Кстати, вторая любимая сумка имеет лейбл Vivienne Westwood. С ней можно и на работу пойти. Депутат, как настоящий журналист, проводивший много времени за компьютером, подслеповат. Поэтому он обладатель нескольких пар очков. На одной из оправ – значок Chanel. – Купил за $200 пять лет назад в Киеве, – рассказывает Арьев. Последние два года он носит очки марки Siluet с уникальной оправой, которая гнется во все стороны. Ну и еще одни есть – Montblanc. А вот часы у Владимира всего одни, причем не швейцарские, как это принято у народных депутатов, а британской марки Burberry. Да и те не сам купил – друг из Австрии подарил. Носки предпочитает носить самые простые – производства Житомирской трикотажной фабрики.