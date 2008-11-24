Как Турчинов Президента подменял

Открытие выставки – работа не сложная, и Александр Турчинов – не просто вице-премьер, а доктор наук, пастор, писатель, с заданием справился. Но вопрос в том, что ждали на открытии Виктора Ющенко. Причем ждали так, что и время открытия, указанное в пригласительных, изменили, и всех гостей лично обзванивали, а некоторые литовские СМИ, даже успели написать, что Президенты Адамкус и Ющенко открыли в Киеве выставку «Чюрленис и его современники». Между прочим, литовцы работы Чюрлениса за границу вывозят нечасто. В Киеве некоторые его картины экспонировались еще при жизни художника, в 1910 году в рамках выставки Союза российских художников. Сейчас в Киев привезли 29 работ Чюрлениса, а на открытии выставки экскурсоводами для Валдаса Адамкуса и Александра Турчинова были директора Национальных художественных музеев - киевского и каунасского. Выставка Турчинову, судя по всему, понравилась, поскольку рассматривал не только картины, но и эскизы, достаточно внимательно. Героиней чувствовала себя на открытии выставки уполномоченная по делам человека Нина Карпачева. Это у нее в комнате для приема посетитетелей – «зал Чюрлениса». Конечно, это только репродукции, но зато лучших его работ из цикла «Знаки зодиака». Госпожа Карпачева увлекается творчеством Чюрлениса, а работы эти висят в приемной омбудсмена после ее посещения каунасского музея в 2005-году. С детства знакомы с творчеством литовского художника и композитора регионал Тарас Черновил и БЮТовка Ольга Боднар, которая изучала его творчество в школе, поскольку ее детство прошло именно в Литве. Что связывает Владимира Стретовича с творчеством Чюрлениса, нам выяснить так и не удалось.