«Троещинский гламур» Валентины Семенюк (ФОТО)

Милая, добрая бабушка Валентина Семенюк в последнее время уверенно превращается в гламурную даму. Когда-то Валентина Петровна любила готовить у себя на кухне рыбку, выпить морковный самогон и отдыхать на селе у мамы. Глава ФГИ носила одежду национального производителя - Львовской швейной фабрики, «Киянка». Ее костюмы подчеркивали ее пышные формы. Но стиль ее жизни кардинально изменился, после того, как 51-летняя Валентины Семенюк вышла замуж. Говорят, все что делается – к лучшему. Начиная от прически и заканчивая кончиками ногтей, Валентина Семенюк стала другой. Во-первых, со жгучей брюнетки госпожа Семенюк-Самсоненко превратилась в золотистую блондинку. Во-вторых, до свадебного путешествия в Турцию, как говорила сама Валентина Петровна, она никогда не была за границей. Ну и, наконец, обновился ее гардероб - она заразилась страшным вирусом - «брендоманией». И тут следует отметить, что лучше бы Валентина Петровна так и продолжала носить свои костюмчики отечественного производителя, ибо не всякие изменения хороши. На последнем собрании СНБО госпожа Семенюк-Самсоненко пришла в черных замшевых туфлях с лакированными вставками со стразами. Камешками было выложено название фирмы-производителя CeruTTi. Но, может, туфли Валентины Петровны и «Made in Italy», но явно не итальянским CeRRuti. А значит, не все золото, что блестит, а обувь госпожи Семенюк - «галимая» подделка.